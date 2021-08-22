السودان: حمدوك يدعو إلى علاقات استراتيجية مع جوبا

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

دعا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى بناء علاقات استراتيجية بين الخرطوم وجوبا، وبناء الطرق والمعابر والسكك الحديدية لربط الدولتين.

وقال حمدوك في ختام زيارته إلى عاصمة جنوب السودان، إن من «واجب الجيل الحالي الذي يقود السودان وجمهورية جنوب السودان خلق علاقات استراتيجية بناءً على الصلة التاريخية بين البلدين»، وأضاف «لو لم يحدث ذلك الآن، فسنواجه صعوبات أكبر في المستقبل لتحقيقه». وأردف حمدوك: «إن عدم نجاحنا في إبقاء البلدين موحدين لن يمنع أن تصبح العلاقات بحدود لا نهائية، بل لا بد أن يكون ذلك دافعاً إضافياً».

وأكد حمدوك أن «الحكومة السودانية كانت حريصة على أن تكون زيارته بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين والأمنيين من أجل نقل العلاقة إلى مستوى متقدم في الشفافية وتبادل المصالح، وحتى يتحول القول إلى الفعل، وتعبر عنه المشاريع المشتركة على الأرض لمصلحة مواطني البلدين».