جانتس: اشتباكات غزة خطيرة ولن نقبل إيذاء شعبنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس الاشتباكات الأخيرة التي وقعت عند حدود غزة بأنها "خطيرة"، مهددا برد فعل عليها.

وقال بيني جانتس مساء اليوم السبت: "لن نقبل بأي انتهاك أو إضرار ببنيتنا التحتية أو إيذاء شعبنا".



ويأتي ذلك بعدما أصيب شرطي من حرس الحدود الإسرائيلي بجروح بعد إطلاق النار عليه خلال مواجهات اندلعت، اليوم السبت، عند حدود قطاع غزة.

وأظهر شريط فيديو قصير، تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، شابا فلسطينيا وهو يطلق النار من مسدس على الشرطي الذي يبدو أنه قناص كان يطلق النار على المتظاهرين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "في وقت سابق الليلة، أصيب شرطي من دورية حرس الحدود من الوحدة السرية في الجنوب بجروح حرجة للغاية، نتيجة إطلاق نار شمال قطاع غزة خلال مواجهات دارت عند السياج الحدودي".

وأضافت: "تم إجلاء الشرطي بطائرة هليكوبتر لتلقي العلاج الطبي في مستشفى سوروكا".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "خلال الساعات الأخيرة تجمهر مئات المتظاهرين الفلسطينيين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة".

وأضاف: "اقترب مئات المتظاهرين إلى السياج وحاولوا اعتلاءه وإلقاء عبوات ناسفة نحو القوات التي استخدمت وسائل لتفريق المظاهرات، ووفق الحاجة أيضًا برصاص من نوع روغر ونيران قنص".

وتابع: "كما أصيب شرطي من حرس الحدود بجروح حرجة نتيجة تعرضه لإطلاق نار من قطاع غزة، ونقل لتلقي العلاج في المستشفى".

وأشار إلى أن "فلسطينيين حاولوا سحب سلاح من جندي حيث أحبط الجندي تلك المحاولة".

وقال الجيش الإسرائيلي: "لقد استمرت أعمال الشغب لمدة ثلاث ساعات تقريبًا وتم تفريق جميع المتظاهرين".

وأصيب 41 فلسطينيا، مساء السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة شرق غزة، في الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى المبارك.

ووفق شهود؛ فإن عشرات الشبان اقتربوا من السياج الأمني وهم يرددون هتافات ويرفعون الأعلام وحاول بعضهم إلقاء الحجارة كما أشعلوا إطارات سيارات بالية.