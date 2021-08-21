شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومهم العالمى.. تشريعات أصدرتها الدولة لدعم ضحايا الإرهاب وتكريم أسر الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفى المجتمع الدولى، اليوم السبت 21 أغسطس من كل عام منذ 2018، بمناسبة اليوم الدولى لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، وذلك بعد أن أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 72/165.

وحسبما استعرضته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، فى تقرير الجهود الوطنية لتكريم ودعم ضحايا الإرهاب وأسرهم وإعلاء حقوقهم، فإن الدولة المصرية واجهت بشجاعة وحسم موجات متتالية من الجرائم الإرهابية المتلاحقة التى تسعى لتدمير المقدرات السياسية والاقتصادية وزعزعة الاستقرار والأمن وضرب وحدة وسلامة المجتمع المصرى، وقد راح ضحية هذه الجرائم الإرهابية العديد من الضحايا، ودأب رئيس الجمهورية فى العديد من المناسبات والمحافل الوطنية والرسمية على التذكير بهم وبتضحياتهم، وإظهار مشاعر التكريم والتضامن الأدبى والمادى لهم ولعائلاتهم. وقد عبر الدستور المصرى عن اهتمامه بتكريم شهداء ومصابى العمليات الإرهابية وأفراد أسرهم (فى المادتين: 16، 238 من الدستور).

ونرصد القوانين التى صدرت لضمان حقوق ضحايا العمليات الإرهابية:

-انشاء (المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1485) لسنة 2011، ويتبع مجلس الوزراء، ودوره توفير كافة أنواع الدعم والمساندة والرعاية لأسر الشهداء والمصابين، ويشمل ذلك الخدمات الصحية والعلاجية المجانية وخدمات الإسكان والتعليم المجانى والإعفاء من تكلفة النقل وإتاحة بطاقات التموين الشهرية وتوفير الرحلات السياحية وإقامة الندوات لشباب ضحايا الإرهاب لحمايتهم من الفكر المتطرف، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأهيل النفسى لأسر الشهداء وأطفالهم والمصابين بعجز كلى جراء الهجمات الإرهابية ومن تعرضوا لأزمات ما بعد الصدمات، فضلا عن مساعدة شباب أسر الشهداء على الحصول على فرص عمل مناسبة وفقا لمؤهلاتهم وإقامة مشروعات صغيرة لأسر الشهداء والمصابين بالتعاون مع الجهات المختصة.

- تأسيس صندوق تكريم شهداء وضحايا الإرهاب، وأسرهم، طبقا للقانون رقم 16 لسنة 2018 ويتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء، وتتكفل أنشطته الصندوق بتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة للشهداء ومن فى حكمهم وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية، وعلى الأخص فى مجالات الدراسة والتعليم ما قبل الجامعى والجامعى، وتوفير فرص العمل ومنحهم الأولوية فى التوظيف، وتقديم الخدمات الصحية، واتاحة استخدام وسائل المواصلات العامة، وتوفير الاشتراك فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية، وتيسيير الحصول على الوحدات السكنية التى توفرها الدولة، وإطلاق أسماء الشهداءعلى الشوارع والميادين والمدارس تخليدا لذكراهم وتضحياتهم، ويمنح الصندوق دفعات مالية دورية لفترة زمنية محددة للمخاطبين بأحكامه، وتعويضات للمصابين والشهداء والضحايا ولأفراد أسرهم، ويصدر الصندوق بطاقة تكريم للمصابين ولأسر الشهداء والضحايا تيسر لهم الحصول على حقوقهم، وتسهم فى إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من خدمات الصندوق.