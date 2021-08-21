احتفالات إثيوبية في دير درنكة بأسيوط - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة من دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بأسيوط، اليوم السبت، في ختام الاحتفال بمولد صيام العذراء وإحياء ذكرى لجوء العائلة المقدسة لمصر للاختفاء من بطش الملك هِيرودُس الذي كان يسعى لقتل السيد المسيح بفلسطين.

شارك الآلاف من الجالية الإثيوبية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط، اليوم السبت، في احتفالات الليلة الختامية لصيام "السيدة العذراء" بدير السيدة مريم بجبل درنكة؛ فى ذكرى لجوء العائلة المقدسة لمغارة بحضن الدير للاحتماء من بطش الرومان بفلسطين.

وقال الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إنه في شهر أغسطس من كل عام، يشارك وفد من الكنيسة الإثيوبية في ختام احتفالات صيام العذراء يضم أكثر من ألفي إثيوبي، حيث يؤدون بعض الصلوات والترانيم بحسب طقس الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية وسط ترحيب من الجميع.

يختتم الأقباط احتفالاتهم بصوم العذراء بدير جبل درنكة بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، والذي استمر 15 يومًا.

ويتوافد آلاف المسيحيين على مدار أسبوعين من شهر أغسطس من كل عام، على دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بأسيوط خلال الاحتفال بمولد صيام العذراء وإحياء ذكرى لجوء العائلة المقدسة لمصر للاختفاء من بطش الملك هِيرودُس الذي كان يسعى لقتل السيد المسيح بفلسطين.

ويحرص المشاركون على أداء الصلوات والاستمتاع بالخلوات الروحية، بالقرب من المغارة التي احتمت بداخلها العائلة المقدسة أثناء فترة تواجدها بالجبل، إذ يعد من أهم الأماكن داخل الدير التي نالت بركة العائلة المقدسة.

وتعد زفة أيقونات السيدة مريم العذراء والمسيح عيسى عليه السلام، من أهم المراسم التي يحرص عليها آلاف الأقباط في صيام العذراء، إذ يظهر القساوسة والرهبان خلف الأيقونات مباشرة مصطفين فى صفين، ويأتي من خلفهم الشمامسة، وتعلو أصواتهم بالترانيم والتسابيح، كما يتواجد بداخل موكب "الدورة" الأنبا يؤانس أسقف أسيوط يشير إلى شعب الكنيسة بالبركة والسلام.

ووفر مسؤولو دير السيدة العذراء بجبل درنكة في أسيوط، سيارات خاصة وطفطف لنقل الزائرين داخل الدير، وتركيب مصعد للتسهيل على كبار السن الصعود إلى أعلى الجبل حتى كنيسة المغارة بالدير.

وأعلنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة أسيوط، رفع درجة الاستعدادات القصوى، خلال احتفالات صوم "السيدة العذراء" بدير درنكة، وفرضت مديرية أمن أسيوط، إجراءات أمنية مشددة؛ لتأمين دير السيدة العذراء بجبل درنكة بأسيوط، ووضعت بوابة إلكترونية على البوابة الرئيسية للكشف عن الأسلحة والمعادن، ومنعت وقوف السيارات.

جدير بالذكر أن دير السيدة العذراء بجبل قرية درنكة، يُعدُّ من أشهر الأديرة في مصر والعالم كونه آخر محطات رحلة العائلة المقدسة، ويقع على بعد 10 كم من مدينة أسيوط، و3 كم من قرية درنكة، ويرتفع أكثر من 100 متر عن سطح البحر.