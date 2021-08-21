فوكس نيوز: الخارجية الأمريكية تتعرض لخرق إلكتروني "خطير"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ذكرت مراسلة شبكة "فوكس نيوز"، نقلا عن مصادرها، أن وزارة الخارجية الأمريكية، تعرضت لهجوم إلكتروني، وتعرضت إلى "خرق خطير محتمل".

وقالت في سلسلة تغريدات على "تويتر"، اليوم السبت إن "وزارة الخارجية تعرضت لهجوم إلكتروني، وأرسلت قيادة الإنترنت التابعة لوزارة الدفاع إخطارات بخرق خطير محتمل".

وأضافت نقلا عن مصادرها أنه "من غير الواضح متى تم اكتشاف الخرق، لكن يُعتقد أنه حدث قبل أسبوعين".

وأوضحت أن عملية إجلاء الأمريكيين والمتعاونين الأفغان من كابول لم تتأثر جراء الهجوم الشيباني.

وتابعت أنه "من يقف خلف الجهود المبذولة للهجوم الإلكتروني، وتتعامل الإدارة بجدية في حماية معلوماتها".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال أمس الجمعة، خلال كلمة له في البيت الأبيض، إن الرحلات الجوية القائمة من أجل الإجلاء من أفغانستان تُعد واحدة من بين الأصعب في التاريخ وأن الدولة الوحيدة التي استطاعت القيام بذلك كانت الولايات المتحدة.