منحة مجانية لدراسة الطب.. جامعة سوهاج تستجيب لـ"آية" طالبة الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أجرى الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اتصالًا هاتفيًا بالطالبة آية حسان عطية، بعد مناشدة أهالي مركز طما للتكفل بمصروفاتها خلال دراستها بكلية الطب، نظرًا للظروف المادية لأسرتها، وذلك بعد حصولها على الثانوية العامة بمجموع 399 بنسبة 97.3% بالقسم العلمي.

وخلال المكالمة هنأ "عبدالخالق" الطالبة وأسرتها على تفوقها، مؤكدًا في تصريحات صحفية، اليوم السبت،على تقديم كل الدعم لها، ووعدها بتقديم منحة تعليمية لها في كلية الطب وإعفائها من أي مصاريف دراسية، موضحًا أن هذا يأتي تقديرًا للطالبة على تفوقها من أجل إكمال حلمها في الالتحاق بكلية الطب.

كانت قد ناشدت الطالبة آية حسان عطية وكذلك أهالي مركز طما المسئولين بتكفل مصروفات استكمال تعليمها حتى تتمكن من تحقيق حلمها منذ الصغر في الالتحاق بكلية الطب.