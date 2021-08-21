القضاء على 60 مسلحا بالصومال

وأوضح قائد الجيش الصومالي داود أبوكار عبدي، في تصريح أمس، أن قائدين من حركة الشباب كانا من بين القتلى، خلال عملية أمنية في شبيلي السفلى، بعد أن صدت القوات هجوماً على معسكرين للجيش، في سابيد وأنول بالجزء الجنوبي، من البلاد.
وأشار عبدي إلى أن قوات الجيش، قامت بتنفيذ عملية في وقت سابق، أمس الجمعة ضد حركة الشباب الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى مقتل العديد من المسلحين، بمن فيهم رئيس العمليات لدى الحركة.
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