إيطاليا تطالب بتسليم 3 من تشيلي

قالت وزارة العدل الإيطالية إنه يتعين على تشيلي تسليم 3 أشخاص، أدانتهم المحاكم الإيطالية بارتكاب سلسلة من جرائم القتل ذات الدوافع السياسية، التي يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وفقا لتقرير لوكالة أنباء «أنسا».

وقد أُرسل الطلب رسميا إلى تشيلي.

ترتبط القضية بعملية «كوندور»، وهي خطة وضعتها الولايات المتحدة وحكومات يمينية متعددة في أمريكا الجنوبية في السبعينيات، لتعقب

المتعاطفين مع اليسار في جميع أنحاء العالم.

وكان المستهدفون يُطاردون في بعض الحالات، ويتعرضون للخطف والتعذيب والقتل.