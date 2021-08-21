إيطاليا تطالب بتسليم 3 من تشيلي

وقد أُرسل الطلب رسميا إلى تشيلي.
ترتبط القضية بعملية «كوندور»، وهي خطة وضعتها الولايات المتحدة وحكومات يمينية متعددة في أمريكا الجنوبية في السبعينيات، لتعقب
المتعاطفين مع اليسار في جميع أنحاء العالم.
وكان المستهدفون يُطاردون في بعض الحالات، ويتعرضون للخطف والتعذيب والقتل.
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