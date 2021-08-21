طالبان تمنع عودة الموظفين

منع مسلحو «طالبان» الموظفين الرسميين في «كابول» من العودة إلى مكاتبهم الحكومية السبت، في يوم العمل الأول من الأسبوع. ومنذ استيلاء الحركة الإسلامية المتشددة على السلطة، قبل 6 أيام، بقيت معظم المباني الحكومية والمصارف ومكاتب جوازات السفر والمدارس والجامعات مغلقة، بينما كان قليل من شركات الاتصالات الخاصة تعمل في الأيام القليلة الماضية. وقال «حمدالله»، وهو موظف حكومي: «ذهبت إلى المكتب هذا الصباح، لكن مسلحين من «طالبان» كانوا عند البوابة، وقالوا لنا إنهم لم يتلقوا أي أوامر بإعادة فتح مكاتب حكومية». وأضاف: «قالوا لنا إن نشاهد التليفزيون أو نستمع إلى الراديو، لمعرفة موعد استئناف العمل». ما زال يتعين على «طالبان» تشكيل حكومة، بعد استيلائها على السلطة بسرعة أذهلت العالم.



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