ترمب ينتقل من الترحيب إلى التحذير

بدأت ترتفع أصوات من اليمين المتشدد الأمريكي للتحذير من تدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة الآن وفي مقدمهم الرئيس السابق دونالد ترامب.

لاقت صورة أكثر من 800 أفغاني تم إجلاؤهم بشكل طارئ الأحد في طائرة عسكرية أمريكية فيما كانت طالبان استولت للتو على السلطة في كابول، رسائل تعاطف واسعة النطاق من جانب الأمريكيين المتأثرين بذلك. وقصة الطاقم الذي قرر الإقلاع بدلا من طرد هؤلاء المدنيين بالقوة من الطائرة المحملة فوق طاقتها، كانت بالنسبة إليهم يرمز إلى تقليد الاستقبال في الولايات المتحدة الذي يفتخر فيه كثيرون، لكن الرئيس الأمريكي السابق أصدر بيانا لاذعا وقال «هذه الطائرة كان يجب أن تكون مليئة بالأمريكيين.. أمريكا أولا!».

لكن ترمب لم يكن يعتمد الخطاب نفسه قبل يومين من ذلك البيان، فقد كتب آنذاك «هل يمكن أن يتصور أحد أن جيشنا خرج قبل إجلاء المدنيين، وغيرهم ممن كانوا صالحين لبلدنا، ويجب السماح لهم بالسعي إلى اللجوء؟»، موجها انتقادات لاذعة إلى الرئيس جو بايدن بسبب سرعة الانسحاب الأمريكي الفوضى التي سادت عمليات الإجلاء.