أفغانستان أول أزمة في السياسة الخارجية لبايدن

فيما أسقط الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة، على أطول حرب خاضتها أمريكا هذا العام، وأصر على انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، مستقرًا على موعد نهائي في 31 أغسطس، أشعلت الفوضى في أفغانستان أول أزمة في السياسة الخارجية لرئاسة بايدن، مما أدى إلى إغراق أولوياته الأخرى مؤقتًا.

وعلى الرغم من الانهيار السريع للحكومة الأفغانية، الذي أثار أزمة إنسانية وانتقادات لاذعة في الداخل ومن الحلفاء التقليديين، كان حازمًا، وفي بعض الأحيان متحديًا. لقد تولى المسؤولية وألقى باللوم بدوره على سلفه.

شكوك بايدن

وفي مواجهة النكسات التي من شأنها أن تدفع معظم السياسيين إلى التراجع وإبداء قدر من الندم، أصبح بايدن أكثر حزماً في موقفه هذا الأسبوع. وقد أقر بأن حركة طالبان تقدمت بشكل أسرع من المتوقع، لكنه قال، بشكل خاص لمساعديه وفي خطابين علنيين للشعب الأمريكي، إن الانهيار السريع للحكومة الأفغانية أثبت صحة شكوكه الطويلة في المجهود الحربي.

وقال «إذا كان هناك أي شيء، فإن التطورات التي حدثت في الأسبوع الماضي عززت أن إنهاء التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان الآن هو القرار الصحيح»، بينما كان يسعى إلى تجنب اللوم عن الانسحاب غير المنظم.

وقد سعى الجمهوريون إلى استخدام الانسحاب الفاشل، لاعتبار بايدن ضعيفًا وغير فعال. وشكك بعض الديمقراطيين في عملية الإخلاء وقلقوا من أنها قد تضر بفرص الحزب في التمسك بأغلبية في الكونجرس العام المقبل. ووعد المشرعون من كلا الحزبين ببدء تحقيقات في الإخفاقات التي أدت إلى الخروج الفوضوي.