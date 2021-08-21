برهم: هجوم الطارمية عمل إرهابي

وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي في تويتر -تعليقا على مقتل أربعة من عناصر الحشد الشعبي وإصابة خامس فجر اليوم برصاص داعش إن ما حدث عمل «إرهابي جبان أسفر عن استشهاد عدد من أبنائنا في الحشد الشعبي يؤيد الحاجة إلى مواصلة الجهد الأمني ورص الصفوف لدعم الأجهزة الأمنية وعدم الاستخفاف بخطورة الإرهاب».
ودعا إلى «تعزيز التكاتف الدولي لاستئصال الإرهاب وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة له في أي منطقة في العالم».
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