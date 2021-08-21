نصيحة من واشنطن لرعاياها في أفغانستان.. “ابتعدوا عن مطار كابل”

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 7 ثواني

نصحت الولايات المتحدة رعاياها في أفغانستان بتفادي الذهاب إلى مطار كابل، وذلك في إشعار خاص بالتنقل صادر عن السفارة اليوم السبت.

وجاء في الإشعار “بسبب تهديدات أمنية محتملة خارج بوابات مطار كابل، ننصح الرعايا الأميركيين بتفادي الذهاب إلى المطار وتحاشي بوابات المطار في الفترة الحالية ما لم تتلقوا تعليمات فردية بذلك من ممثل للحكومة الأميركية”.

أتت تلك الدعوة بعد مرور أقل من أسبوع على سيطرة حركة طالبان السريعة على العاصمة، ما دفع الآلاف إلى اللجوء إلى مطار حامد كرزاي، وسط انتشار مقاطع مصورة لإصابة مدنيين في محيط المطار.

كان حلف شمال الأطلسي أعلن في وقت سابق اليوم، أنه تم إجلاء نحو 12 ألف أجنبي وأفغاني يعملون لدى السفارات وجماعات الإغاثة الدولية من أفغانستان منذ دخول مقاتلي الحركة العاصمة.

وأضاف أن “عملية الإجلاء بطيئة لأنها محفوفة بالمخاطر، ولأننا لا نريد وقوع أي شكل من أشكال الاشتباكات مع أعضاء طالبان أو المدنيين خارج المطار”.

يشار إلى أن عناصر طالبان كانوا اندفعوا إلى محيط المطار خلال الأيام الماضية، ناصبين نقاط التفتيش بين الأحياء الرئيسية.