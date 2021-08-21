شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل يعلن استلام التصاريح اللازمة لتطوير مركز شباب سراى القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه انطلاقا من اهتمامه بملف الرياضة وبناء علي طلب الإحاطة المقدم منه بشأن توقف تنفيذ مشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، والذى تم مناقشته في لجنه الشباب والرياضه بالمجلس، والذي أثمر مجموعة من التوصيات نتج عنها حل مشكلة بدء تطوير مركز سراي القبة.

وأضاف محمد إسماعيل أنه بعد التنسيق مع وزارة التنمية المحلية تم استلام التصاريح اللازمة للتطوير، وتم بدء العمل بالمركز، موجها الشكر لمدير مجلس إدارة مركز سراي القبة والدكتور أيمن مرسى المدير التنفيذي للمركز على حرصهما على استكمال المشروع لتطوير مركز سراي القبة لتعود الفائدة على رواد المركز من أسر المنطقة.