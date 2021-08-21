الجزائر.. 27 وفاة و515 إصابة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم السبت، تسجيل 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 63 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 191 ألفاً و171.



وكشفت الوزارة في بيان لها رصد 27 وفاة جديدة بتراجع حالة واحدة عن يوم أمس، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 4984.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 486 حالة جديدة ليصبح عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 129 ألفا و555 فيما يتواجد 29 مريضاً في العناية المركزة.