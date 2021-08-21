شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون: إجلاء 17 ألف شخص حتى الآن من مطار كابل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب مدير الخدمات اللوجستية في هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الميجور جنرال هانك تايلور، ‏أن عملية الإجلاء من أفغانستان مستمرة، وأن القوات الأميركية تسيطر على الحركة الجوية في ‏أفغانستان.‏

وأوضح الميجور جنرال تايلور، خلال الإيجاز الصحفي اليومي المشترك مع المتحدث الرسمي للبنتاغون ‏جون كيربي أن مدنيين أفغان وصلوا إلى قاعدة جوية في ألمانيا، وأن الجيش الأميركي يعمل مع ‏الصليب الأحمر في ألمانيا لتوفير سكن مؤقت لهم‏

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي، أن البنتاغون قام ‏بإجلاء 3 آلاف شخص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من مطار كابل، مشيراً إلى أن هناك ‏عملية تدقيق لأوراق الأفغان قبل دخولهم إلى الولايات المتحدة.‏

وقال "إن العمليات العسكرية التي يديرها البنتاغون الآن في أفغانستان غير قتالية، وتهدف إلى إجلاء ‏المدنيين حيث تم نقل 17 ألف شخص حتى الآن من كابل", مشيرًا إلى أن الأوضاع في أفغانستان غير مستقرة ومرشحة للتغيير بين ساعة وأخرى.‏