شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون: إجلاء 17 ألف شخص حتى الآن من مطار كابل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الميجور جنرال تايلور، خلال الإيجاز الصحفي اليومي المشترك مع المتحدث الرسمي للبنتاغون جون كيربي أن مدنيين أفغان وصلوا إلى قاعدة جوية في ألمانيا، وأن الجيش الأميركي يعمل مع الصليب الأحمر في ألمانيا لتوفير سكن مؤقت لهم
وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي، أن البنتاغون قام بإجلاء 3 آلاف شخص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من مطار كابل، مشيراً إلى أن هناك عملية تدقيق لأوراق الأفغان قبل دخولهم إلى الولايات المتحدة.
وقال "إن العمليات العسكرية التي يديرها البنتاغون الآن في أفغانستان غير قتالية، وتهدف إلى إجلاء المدنيين حيث تم نقل 17 ألف شخص حتى الآن من كابل", مشيرًا إلى أن الأوضاع في أفغانستان غير مستقرة ومرشحة للتغيير بين ساعة وأخرى.