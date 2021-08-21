الكاظمي يحذر من وضع صحي خطير في العراق

21 أغسطس , 2021

حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت من أن الوضع الصحي الحالي في العراق من جراء تفشي فيروس كورونا خطير.

وقال الكاظمي خلال تفقده مراكز الاختبار للدراسة العامة الثانوية «أنتم اليوم تؤدون الامتحانات وتواجهون الصعاب، فلا مجاملة على حساب العلم» مشيرا إلى أن الوضع الصحي خطير، ومشدداً على الحاجة إلى «الالتزام بإجراءات السلامة بأقصى ما يكون».

وأضاف «على الرغم مما يمر به البلد من ظروف قاهرة صحية، واقتصادية وأمنية، واستهدافات متكررة لأبراج الطاقة، إلا أننا أصررنا على أن تكون هذه الامتحانات ناجحة بعزيمتكم على مواجهة التحدي، وتحقيق النجاح».