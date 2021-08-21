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البنتاغون: أوستن لن يستقيل على خلفية تطورات أفغانستان

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بغداد - ياسين صفوان - ورد المتحدث الرسمي باسم البنتاغون جون كيربي بـ "لا" على سؤال بهذا الصدد خلال مؤتمر صحفي له، اليوم السبت.

وتواجه الإدارة الأمريكية انتقادات شديدة على خلفية السيطرة السريعة لحركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل واستيلائها على السلطة في البلاد، وذلك وسط الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والمخاوف على مصير الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية وفئات معينة من المجتمع، بمن فيهم النساء والأقليات ونشطاء حقوق الإنسان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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