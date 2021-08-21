انت الان تتابع خبر البنتاغون: أوستن لن يستقيل على خلفية تطورات أفغانستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورد المتحدث الرسمي باسم البنتاغون جون كيربي بـ "لا" على سؤال بهذا الصدد خلال مؤتمر صحفي له، اليوم السبت.

وتواجه الإدارة الأمريكية انتقادات شديدة على خلفية السيطرة السريعة لحركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل واستيلائها على السلطة في البلاد، وذلك وسط الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والمخاوف على مصير الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية وفئات معينة من المجتمع، بمن فيهم النساء والأقليات ونشطاء حقوق الإنسان.