اجتماع طارئ لـ"التعاون الإسلامي" لبحث أوضاع أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعقد منظمة التعاون الإسلامي، غدا الأحد، اجتماعا استثنائيا على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على دعوة السعودية، رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الموقع الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي، مساء السبت، إنه "ينعقد الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين؛ وذلك لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في أفغانستان".



وتعيش أفغانستان حالة فوضى غير مسبوقة بعد انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من البلاد وتركها لحركة طالبان.

ومنذ استيلاء الحركة على السلطة في البلاد قبل 6 أيام، بقيت المباني الحكومية والمصارف ومكاتب جوازات السفر والمدارس والجامعات، مغلقة بمعظمها، وكانت حفنة من شركات الاتصالات الخاصة تعمل في الأيام القليلة الماضية.

والخميس الماضي، كشف ممثل لوزارة الدفاع الأمريكية، أن للجيش الأمريكي، وفقا للبيانات الخاصة به، حوالي 5200 جندي منتشرين حاليا في مطار كابول.

وقد يصل عدد الجنود في المطار إلى 6000 جندي في غضون أيام قليلة.

وقد تم نشر القوات لضمان أمن المطار وكذلك للسماح بإجلاء الأمريكيين والموظفين الأفغان السابقين لدى القوات الأمريكية.

وأضاف الجيش الأمريكي أنه نقل أكثر من ألفي شخص من كابول خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ونحو سبعة آلاف منذ بدء عملية الإجلاء يوم السبت الماضي.