ارتفاع حالات الإصابة الأسبوعية بكورونا بأمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تجاوزت الإصابات الأسبوعية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة المليون حالة إصابة، للمرة الأولى على ما يبدو منذ زيادة الحالات في الشتاء الماضي، وفقاً لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.



وتستعد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للموافقة الكاملة على لقاح شركة فايزر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل حيث تحاول إدارة الرئيس جو بايدن جذب المزيد من الأمريكيين للحصول على اللقاح.

وفي الوقت نفسه، وسعت ولاية فيكتوريا الأسترالية الإغلاق خارج مدينة ملبورن واتخذت تدابير لحماية الأطفال.

كما بدأت سريلانكا أيضاً في فرض إغلاق آخر، وهو الأول منذ يونيو(حزيران).