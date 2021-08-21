شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعاً استثنائياً بشأن أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، اجتماعاً استثنائًيا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين في مقر الأمانة العامة للمنظمة.



ويأتي الاجتماع بناءاً على دعوة المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، من أجل دراسة الأوضاع والأحداث الجارية في أفغانستان، بحسب ما نقلت "24 الإخبارية" السعودية.

وكانت المنظمة دعت حركة طالبان وجميع الأطراف الأفغانية إلى العمل من أجل تقديم مصلحة الشعب الأفغاني وحماية الأرواح والممتلكات.