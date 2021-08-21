بلجيكا تُجلي 170 شخصاً من أفغانستان على متن طائرتي نقل عسكريتين هبطتا في إسلام أباد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أجلت بلجيكا السبت 170 شخصاً من أفغانستان على متن طائرتي نقل عسكريتين هبطتا في إسلام أباد.



واستطاعت الطائرة الأولى التابعة للجيش البلجيكي من طراز (C-130H Hercules)، إجلاء أكثر من 80 شخصاً أولاً، من بينهم بلجيكيين وهولنديين، وذلك وفقاً لما جاء على لسان وزيرتي الخارجية والدفاع البلجيكيتين عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وفي وقت لاحق أكدتا أن طائرة ثانية هبطت في مطار إسلام أباد، وأجلت آخرين ليبلغ الإجمالي 170 شخصاً.

ولدى بلجيكا طائرتين من طراز (هيركوليز) تتناوبان في عملية إجلاء مئات من الأشخاص الموجودين في العاصمة الأفغانية كابول، إلى جانب إضافة طائرة ثالثة.

وتمكنت الطائرة الأولى التي استأجرتها الحكومة الفيدرالية البلجيكية من إجلاء 16 شخصاً الجمعة، بينما اضطرت رحلة ثانية إلى المغادرة فارغة.

يُذكر أن الفوضى الدائرة في محيط مطار كابول، المدينة التي سيطرت عليها حركة طالبان باستثناء المطار، تجعل من الصعب إجلاء مواطني الغرب وأفغانستان الذين عملوا معهم في السنوات الأخيرة وعائلاتهم كذلك.