سقوط خبير إيراني و9 مرافقين بغارة للتحالف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني عن مصرع خبير إيراني و9 من معاونيه بغارة للتحالف العربي لدعم الشرعية على مواقع الحوثيين في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر فجر أمس «إن مقتل المدعو حيدر سيرجان أحد الخبراء الإيرانيين ومعه 9 آخرين، منهم موسى القحازي وأحمد السحاري، اللذان ينتحلان رتبة «عقيد» قتلوا أمس الأول إثر غارة جوية لتحالف دعم الشرعية على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، مما يؤكد حجم ومستوى انخراط إيران ودورها المزعزع لأمن واستقرار اليمن».

وأضاف «إن حيدر سيرجان ‏يعمل في مجال التدريب والتأهيل، تخصص مشاة ومشاة جبلية، ولفت إلى أنه خبير في إعداد الخطط التكتيكية القتالية وعمل خبيرا في جبهات الساحل الغربي حتى 5 يونيو 2021»، موضحا أنه تم إرساله يوم 7 يونيو إلى جبهات مأرب للعمل بدلا من العنصر القتيل في حزب الله اللبناني مصطفى الغراوي.

إلى ذلك اعتبر الوزير اليمني أن إرسال إيران مئات الخبراء من الحرس الثوري، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا، وتهريب مختلف أنواع الأسلحة، منها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، تأكيد لطبيعة المعركة باعتبارها امتدادا لمشروع طهران التوسعي في المنطقة وترسيخ نفوذها.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإصدار مواقف حازمة إزاء التدخلات الإيرانية «السافرة» في الشأن اليمني، ودورها في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، ومسؤوليتها عن استمرار نزيف الدم، وتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين.

ولقي العشرات من ميليشيات الحوثي مصرعهم في كمين محكم نفذته قوات الجيش اليمني في جبهة المشجح غرب مأرب، وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، «إن الكمين أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 حوثيا أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية المتقدمة بجبهة المشجح».

وتمكنت قوات الجيش الوطني، من أسر أحد القيادات البارزة للميليشيات الحوثية، غرب مأرب، شمال شرق البلاد، وأكد مصدر عسكري، أن قوات الجيش أسرت القيادي الحوثي بشير الريدي، في عملية نوعية استهدفت الميليشيات، في جبهة الكسارة.

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