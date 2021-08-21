3 آلاف ضحية للإرهاب في 8 سنوات بمصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت دراسة حديثة لوحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن مصر شهدت على مدار السنوات الـ8 الماضية 1216 حادثا إرهابيا أودت بحياة نحو 3 آلاف شخص.

ووفقا للدراسة، لم تنج محافظة مصرية واحدة من مرمى نيران الجماعات الإرهابية، حيث شهدت جميع المحافظات أحداث عنف وإرهاب خلال فترة الدراسة، فيما تمركزت غالبية العمليات الإرهابية في نحو 5 محافظات، وهي: «شمال سيناء، القاهرة، الجيزة، الفيوم، والمنيا» بـ947 عملية إرهابية من أصل 1216 عملية شهدتها محافظات الجمهورية، أي بنسبة 78% من إجمالي أحداث العنف والإرهاب.

وجاءت محافظات «أسوان، الوادي الجديد، مطروح» في ذيل قائمة المحافظات من حيث عدد وقائع الإرهاب، حيث سجلت المحافظات مجتمعة 8 عمليات إرهابية فقط. واحتلت شمال سيناء صدارة المحافظات الأكثر عنفا، والتي شهدت 683 عملية إرهابية بنسبة 56% من إجمالي العمليات الإرهابية، تليها محافظة القاهرة بـ94 حادثا إرهابيا بنسبة 8%، ثم الجيزة بـ91 عملية إرهابية، وحلت الفيوم في المرتبة الرابعة بتسجيل 40 حادثا إرهابيا بنسبة 3%، ثم محافظة المنيا بتسجيل 39 حادثا إرهابيا بمعدل 3%.

وأكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن العمليات والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها وصورها، هي أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفي القلب منها الحق في الحياة، الذي هو الأساس الذي تقوم عليه جميع الحقوق. مشيرا إلى أن الإرهاب لم يعد جريمة محلية يمكن التحكم فيها وحصر نطاقها داخل أطر جغرافية بعينها، بل أصبح عابرا للحدود والحواجز الجغرافية.

بدوره أوضح إسلام فوقي، مدير وحدة تحليل السياسات بالمؤسسة، أن موجة العنف الأكثر دموية في تاريخ مصر هي التي تلت رحيل الإخوان عن السلطة، والتي استمرت سنوات عدة قبل أن تنجح الدولة في النهاية في تحجيمها بشكل كبير.

وأكد وقوع 1216 حادثا إرهابيا نتج عنه سقوط حوالي 10 آلاف و663 ضحية ما بين قتيل وجريح، حيث تم تسجيل 2965 حالة قتل، تكبدت قوات الجيش والشرطة نحو 1201 قتيل، فيما سقط من المدنيين نحو 1764 حالة، وعلى صعيد آخر، تم تسجيل 7698 حالة إصابة بواقع 1702 إصابة بين صفوف قوات الجيش والشرطة، ونحو 5996 إصابة بين المدنيين.

الإرهاب في مصر

