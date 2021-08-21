208 جراحات سعودية لعلاج السودانيين والموريتانيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي أمس الأول، 208 عمليات جراحية أجراها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي في السودان وموريتانيا. وفيما اختتم المركز حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للكبار في موريتانيا، حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة 83 عملية جراحية متخصصة بالمسالك البولية، أنهى برنامج جراحة وقسطرة القلب للكبار في مستشفى علياء التخصصي بمدينة أم درمان في جمهورية السودان، بإجراء 102 عملية قسطرة قلبية و23 عملية قلب مفتوح، دعما للمرضى والمحتاجين للجراحات.



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