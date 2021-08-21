مطالب دولية للبنان بتشكيل حكومة شعبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان جميع الأطراف إلى العمل من أجل تشكيل حكومة ‏قادرة على تلبية الاحتياجات العاجلة للشعب اللبناني، وإجراء الإصلاحات التي تتطلبها البلاد.‏ وأعربت المجموعة التي تضم الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد ‏الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، في بيان ‏صحفي أمس، عن أسفها الشديد لسقوط عدد من الضحايا والمصابين، جراء انفجار صهريج وقود ‏شمال لبنان في 15 أغسطس الماضي.‏



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