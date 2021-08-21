شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة: حقوق الإنسان في إيران متدهورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، في تقريره الأخير، حالة حقوق الإنسان في إيران بأنها متدهورة.

وذكر موقع «إيران إينترنشنال» الإيراني أن جزءا من التقرير ركز على قضية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي بلغت نسبة المشاركة فيها 48.8 % وكان نحو 13 % من الأصوات باطلة.

ووفقا للإحصاءات الرسمية لوزارة الداخلية الإيرانية، فقد جاءت الأصوات الباطلة في انتخابات 2021 الرئاسية في المرتبة الثانية بعد أصوات إبراهيم رئيسي، إلا أن المرشد علي خامنئي، أشار يوم 28 يونيو الماضي، إلى النسبة العالية جدا من الأصوات الباطلة في الانتخابات الرئاسية لعام 2021 في إيران، وذكر أن الأصوات الباطلة ليست بسبب انفصالهم عن النظام، ولكن العكس هو الصحيح.

وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى تأكيد تأهيل 7 أشخاص فقط للانتخابات الرئاسية، واستبعاد 583 شخصا، وقال «إن من بين الذين تم تأكيد أهليتهم إبراهيم رئيسي الفائز في الانتخابات الرئاسية في إيران، خلال فترة عمله كرئيس للسلطة القضائية، وقد تم الإبلاغ عن عديد من حالات انتهاك حقوق الإنسان، منها إعدام الأطفال والتعذيب والاعترافات القسرية والاعتقال التعسفي للنشطاء المدنيين».