شكرا لقرائتكم البنتاغون: نقلنا 17 ألف شخص من كابل حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي اليوم السبت، أن الوزارة قامت بإجلاء 3 آلاف شخص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من مطار كابل.

وأوضح أن هناك عملية تدقيق لأوراق الأفغان قبل دخولهم إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن عمليات الإجلاء مستمرة.

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وقال إن العمليات العسكرية التي يديرها البنتاغون الآن في أفغانستان غير قتالية، وتهدف إلى إجلاء المدنيين حيث تم نقل 17 ألف شخص حتى الآن من كابل.

كما أضاف، أن الاتصالات مع قادة طالبان حول أمن المطار لم تتوقف، لافتاً إلى أن واشنطن تحاول إخراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص من كابل بأسرع وقت.

ولفت المتحدث باسم البنتاغون إلى أن الأوضاع في أفغانستان مرشحة للتغيير بين ساعة وأخرى، مشيراً إلى أن الوضع الأمني في محيط مطار كابل غير واضح ويتغير باستمرار.

إلى ذلك، أكد البنتاغون أنه لا يستبعد احتمال خروج القوات الأميركية إلى محيط مطار كابل لنقل الأشخاص، لافتاً إلى أن بوابات المطار أغلقت عدة مرات اليوم.

من محيط مطار كابل (أرشيفية- فرانس برس)

عمليات الإجلاء مستمرة

وعلى الرغم من تدهور الوضع الأمني بمحيط مطار كابل المزدحم، واصلت بع ض الطائرات العسكرية الأميركية اليوم السبت إجلاء المئات من بين الحشود التي تجمعت بالمئات.

إلا أن السفارة الأميركية في أفغانستان حذرت رعاياها من التوجه في الوقت الحالي إلى المطار، بسبب ارتفاع المخاطر الأمنية.

يذكر أن مسؤول في حلف شمال الأطلسي كان كشف في وقت سابق اليوم أنه تم إجلاء نحو 12 ألف أجنبي وأفغاني يعملون لدى السفارات وجماعات الإغاثة الدولية من أفغانستان منذ دخول مقاتلي طالبان العاصمة كابل.