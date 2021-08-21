إثيوبيا تكشف: السودان يريد شراء الكهرباء من سد النهضة.. والخرطوم ترد

الشارقة - اميمة ياسر - انتقد وزير الطاقة والنفط في دولة السودان، جادين علي، استغراب إثيوبيا من شراء الخرطوم الكهرباء ورفضها سد النهضة، موضحا أن أديس أبابا هي من أرسلت وفدا إلى بلاده من أجل التفاوض على بيع الكهرباء للسودان.

وقال الوزير السوداني في تصريحات لموقع "إرم نيوز" مشككا في الموقف الإثيوبي "كيف يمكن أن يصدر حديث من إثيوبيا بهذا الشكل وهي التي أرسلت وفدا للتشاور معنا بهذا الخصوص؟".

كانت إثيوبيا قد أبدت استغرابها من موقف السودان بشأن سد النهضة، موضحة أنه عارض عملية الملء والآن يطلب الكهرباء.

وأضاف جادين أن إمداد السودان بالكهرباء من إثيوبيا مستمر منذ مدة وجار حتى الآن، مشيرا إلى أن السودان يحصل على 200 ميجاوات، كهرباء من إثيوبيا وهو جزء أساسي من الإمداد اليومي ويمثل حوالي 10% منه.

وأوضح الوزير السوداني أن إجراءات عملية شراء الكهرباء من إثيوبيا تتطلب وقتا، مشيرا إلى أن التفاوض مستمر بهذا الخصوص مع إثيوبيا لزيادة شراء الكهرباء من 200 ميجاوات إلى 1000 ميجاوات.

وخلال الشهر الماضي، زار خبراء من هيئة الكهرباء في إثيوبيا العاصمة السودانية، بهدف إجراء الدراسة اللازمة بشأن بناء خط الطاقة الكهربائية.

وفي وقت سابق، أعلن السودان أنه يستورد بالفعل نحو 200 ميجاوات من إثيوبيا، وهو ما يشكل نحو 10% من احتياجات البلاد.

وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية إن مستوى مياه النيل في العاصمة الخرطوم وصل إلى منسوب الفيضان، وذلك بعد إتمام الملء الثاني لخزان سد النهضة.