فيديو.. 13 إجراء لجامعة المنصورة في أول أيام تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

استقبلت جامعة المنصورة اليوم، طلاب المرحلة الأولي للمرحلة الثانوية لتسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق.

وشهد اليوم الأول إقبالا ملحوظا لتسجيل الرغبات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بمكتب التنسيق الإلكتروني.

وأكد الدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، أنه جرى اتخاذ 13 إجراء، وجرى استقبال طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم بفرع مكتب التنسيق بالجامعة حيث يقدم المكتب الدعم الفنى ومساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات حسب رغبتهم.

وأشار الدكتور وليد الطنطاوى، مدير مكتب التنسيق، إلى أنه جرى تجهيز معامل الحاسب الآلى وعددها 5 معامل كالتالي منها ۳ معامل بكلية التربية ومعمل بكلية الصيدلة بالإضافة إلى مكتب التنسيق المركزي بوحدة الخـدمات الإلكترونية لتستوعب 150 جهاز كمبيوتر.

وأوضح أنه جرى تجهيز معامل الحاسب الألى لتستوعب طلاب الثانوية العامة بمراحلها المختلفة (الأولـى - الثانيـة - الثالثة)، بالإضافة إلى مرحلة التخلفات، وتجهيز معامل الحاسب الألي لتستوعب طلاب الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات - وخمس سنوات) بالإضـافة إلـى خريجي المعاهد الفنية.

ونوه الطنطاوي الي انه جري تجهيز معامل الحاسب الألى لتستوعب طلاب الشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية)، ومراعاة مسافات التباعد الإجتماعي داخل معامل الحاسب الألى حيث تم ترك جهاز كمبيوتر فارغ بين كل جهازين كمبيوتر، وعمل لجان للاستعلامات للرد على استفسارات وشكاوي الطلاب، واستخدام معامل مكيفة حرصاً على راحة الطلاب، وتوفير أدوات التطهير اللازمة بالمكتب من كحول وقفازات وكمامات للعاملين بالكتب، ووضع بوابة تطهير على البواية الرئيسية، وعمل مسارات للدخول والخروج للطلاب منعاً للإزدحام والتكدس، وضع ملصقات على الارض لمراعاة المسافات بين الطلاب والتباعد الإجتماعي، وتجهيز المكتب من الخارج بمظلات لحماية الطلاب من حرارة الشمس،و تجهيز المكتب من الخارج بعدد كافي من الكراسي مع مراعاة مسافات التباعد بين الكراسي .