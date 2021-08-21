الثانوية العامة 2021| هل يمكن أن تؤدي التظلمات لتخفيض درجات الطالب؟ الوزارة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقديم على التظلمات حق لكل طالب بالإضافة إلى أن حق يكفله القانون.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن التظلم لن ينقص أي درجات من الطالب، موضحة أن التظلم إن لم يضف للطالب أي درجات، لا ينتقص منها.

وأعلنت وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الإلكتروني لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر المقبل، عبر الرابط التالي:

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وأوضحت الوزارة أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

وسيتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها، ونسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

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