وزير التعليم: استقبال 107 آلاف تظلم في 553 ألف ورقة امتحانية لطلاب الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبال 107 آلاف تظلم في 553 ألف ورقة امتحانية لطلاب الثانوية العامة، منذ الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، حتى الآن.

وأضاف وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك": "باب التظلمات مفتوح لمدة أسبوع لتلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة".

وشدد الوزير على أنه يسعد الوزارة الرد على أي مشكلة خاصة بالنتائج من خلال موقع التظلم وليس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام أو الرسائل الخاصة.

وأعلنت وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، الرابط الإلكتروني لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا، لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر المقبل، عبر الرابط التالي: اضغط هنا