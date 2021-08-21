هنا أحرق المتهم زوجته وابنتيه.. والأدلة الجنائية تعاين موقع الحادث في بني سويف - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

انتقل فريق من الأدلة الجنائية وجهات التحقيق لمعاينة شقة سكنية كائنة بحي مقبل، أمام المستشفى الجامعي، موقع قيام زوج بإضرام النيران في زوجته وابنتيه في بني سويف.

تبين من خلال التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، وأقوال الشهود أن "أحمد.م.ح"، 51 عاما، كان على خلاف دائم مع زوجته وابنتيه لرغبته في بيع الشقة السكنية التي يقطن فيها فأقدم على إشعال النيران فيهن أثناء نومهن، وأسرعت الأم وألقت بنفسها من شرفة الشقة فسقطت على مخبز كائن أسفل العقار فأسرع الجيران بإسعافها، بينما لفظت ابنته الكبرى "ف" 19 عاما، أنفاسها الأخيرة، وأصيبت شقيقتها "أ" 16 عاما، بحروق متعددة من الدرجة الثالثة بنسبة 40% من مساحة الجسم.

كان اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوصول "آمال.ق"، 46 عاما، مصابة بحروق في الوجه والذراعين والساقين، ونجلتيها و"ف"، 19 عاما، مصابة بحروق متعددة من الدرجة الثالثة بالجسم، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، و"أ"، 16 عاما، مصابة بحروق متعددة بالجسم.

كما تبين من التحريات الأولية، التي أشرف عليها العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، بقيام "أحمد.م" 51 عامًا، عاطل، الزوج، بإضرام النيران في زوجته وابنتيه، باستخدام مادة ملتهبة "بنزين" في الساعات الأولى من صباح اليوم، والتي أسفرت عن إصابته بحروق في يده، وذلك نتيجة خلافات بينه وبين وأسرته لرغبته في بيع الشقة التي يقطنون بها ورفضت الأسرة البيع.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.