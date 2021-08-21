صور.. توزيع 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي في أودية جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

وزعت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء اليوم السبت، كميات من لحوم الأضاحي على المواطنين بالقرى والوديان والتجمعات البدوية.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن المديرية تسلمت اليوم 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي، وجرى توزيعهم على الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والوديان والتجمعات البدوية بمدن خليج العقبة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في تصريح له اليوم، أن إجمالي حصة محافظة جنوب سيناء من صكوك الأضاحي تصل إلى 8 أطنان من اللحوم، جرى استلام 4 أطنان منهم، وسيجري استلام الـ4 أطنان الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن توزيع اللحوم يجري بالتنسيق بين إدارات الأوقاف بكل مدينة، والوحدة المحلية للمدينة، وبعض الجمعيات الأهلية.