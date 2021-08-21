الدبيبة يعلن شروط لقاء حفتر

وأشار الدبيبة، في مقابلة نشرتها وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إلى أنه تواصل مع حفتر بصورة غير مباشرة فقط في مستهل ولايته بغية حل بعض المسائل، منها تبادل الأسرى.
في الوقت نفسه، أكد أنه لا يعارض لقاء حفتر إذا اعترف قائد «الجيش الوطني» به رئيسا للحكومة ووزيرا للدفاع.
وحذر الدبيبة من أن تدخلات أجنبية قد تشكل عوائق لإجراء الانتخابات، على الرغم من إعلان كل الدول رسميا دعمها لتنظيمها.
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