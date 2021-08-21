السعودية تدعو أعضاء التعاون الإسلامي لاجتماعا عاجل حول أفغانستان

وقالت منظمة التعاون الإسلامي في بيان «بدعوة من المملكة العربية السعودية، رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأحد 22 أغسطس 2021 في مقر الأمانة العامة، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين».
وأضافت التعاون الإسلامي أن الاجتماع يأتي بهدف «تدارس الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان».
وفي وقت سابق، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بحركة طالبان الأفغانية، ولا يجري محادثات سياسية معها.
وقالت أورسولا إنها ستقترح زيادة المساعدات الإنسانية، التي خصصتها المفوضية لأفغانستان هذا العام وهي 57 مليون يورو. وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن الأموال مرهونة باحترام حقوق الإنسان، وحسن معاملة الأقليات واحترام حقوق النساء والفتيات.
في سياق آخر، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إنها نقلت أكثر من 17 ألف شخص منذ بدء عمليات الإجلاء من مطار كابول، وذلك بعد أيام من سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان. وأعلنت الوزارة أن هناك عملية تدقيق لهويات الأفغان، قبل دخولهم إلى الولايات المتحدة، موضحة أن نحو 5 آلاف جندي أمريكي موجودون الآن في أفغانستان.
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