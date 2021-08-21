إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لغزة

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة بغزة مساء اليوم السبت، إصابة 17 مواطن بينها إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال الاعتداء على المهرجان الجماهيري في مخيم ملكة، على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة إن حصيلة اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في المهرجان بلغت 17 إصابة معظمها طلق ناري بالأطراف السفلية، ويوجد إصابة خطيرة جدا بالرقبة أدخلت لغرفة العمليات.

وشارك الآلاف من المواطنين في قطاع غزة عصر يوم السبت، بمهرجان مركزي إحياء لذكرى حرق المسجد الأقصى، وذلك في منطقة ملكة شرقي مدينة غزة.

وندد المشاركون، الذين تقدمهم قادة بالفصائل وشخصيات مجتمعية ووجهاء، بالعدوان الإسرائيلي المستمر على المسجد الأقصى، مؤكدين أن المقاومة مستعدة للدفاع عن القدس بكل السبل. وحمل أطفال وشبان شاركوا في المهرجان الجماهيري صورًا للمسجد الأقصى، وشعارات تؤكد تمسك شعبنا بتحريره، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي في تصريحات قبيل المهرجان، إن الحدث يحمل رسالتين، الأولى لشعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، والثانية لشعبنا في غزة.

وأضاف “رسالتنا للضفة والقدس والأقصى أننا معكم، وهذه المعركة التي خضناها (سيف القدس) رسالة واضحة للاحتلال.. إن عدتم عدنا، ومستعدون لبذل الغالي والنفيس من أجل المسجد الأقصى”.

وتابع “الرسالة الثانية لأهلنا في غزة أن العدو يحاول طمس الانتصار العظيم من خلال فرض الحصار وتجويع شعبنا وعدم السماح للمرضى بالعلاج.. لن نسمح باستمرار هذه المعادلة”. وأكمل “من حدود شرقي غزة نرسل رسالة أن لدى المقاومة أدوات كثيرة تستطيع أن تُفعّلها، وباكورة العمل هذا المهرجان، ولدينا من الفعاليات خلال الأيام القادمة الشيء الكثير”.

وكانت فصائل غزة، دعت للمشاركة الواسعة في مهرجان “سيف القدس لن يغمد”، بساحة ملكة.

وأوقفت هيئة المسيرات في غزة قبل نحو عام المسيرات التي استمرت لأكثر من 3 أعوام سقط خلالها عشرات الشهداء وآلاف الجرحى، للمطالبة بفك الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.