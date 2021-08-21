كورونا يفتك بإيران.. قفزة قياسية جديدة لضحايا الوباء

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

تواصل إيران تسجيل الأرقام القياسية بوفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد، إذ قفزت أعداد ضحايا فيروس كوفيد- 19 اليومية في العاصمة الإيرانية طهران، حيث سجلت 216 حالة وفاة خلال 24 ساعة فقط.

وأشار سعيد خال، مدير مقبرة بهشت زهراء في العاصمة الإيرانية، إلى ارتفاع غير مسبوق في عداد الوفيات اليومية جرّاء الاصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل هكذا رقم خلال يوم واحد، حتى أثناء الحرب مع العراق، لافتا إلى أن حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس في طهران، كانت قبل نحو 3 أسابيع أقل من 100 حالة.

وعلى وقع الانفلات الوبائي الخطير العاصف بإيران، مع الارتفاع القياسي في أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كوفيد- 19، وبعد قرابة 9 أشهر على قرار المرشد الإيراني، منع استيراد واستخدام اللقاحات الأميركية والغربية في البلاد، أعلنت منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، أخيرا، عن السماح باستيراد لقاحي فايزر وموديرنا.

وكشف عضو هيئة التدريس في جامعة مشهد للعلوم الطبية الإيرانية، أمير هاشميان، أن الوضع الصحي الحرج في إيران قد تعدى مرحلة الموجات الوبائية التقليدية، وبات أشبه بتسونامي كورونا.

وأكد هاشميان أن أقسام وغرف الطوارئ والعناية مكدسة ومكتظة بمرضى حالاتهم حرجة وميؤوس منها، وسط نقص حاد في الأوكسجين والأسرّة والنقالات، وغيرها من مستلزمات ضرورية.

ويحمّل خبراء في المجال الصحي في إيران، المرشد شخصيا المسؤولية عن تفشي الوباء بهذا الشكل غير المسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث خرجت الأمور عن السيطرة باعتراف الجهات الصحية الحكومية الإيرانية نفسها، وذلك بسبب منعه استيراد اللقاحات العالمية الفعالة، مشككين في نجاعة اللقاح الإيراني المحلي، غير معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية.

وفي هذا الإطار، أشار محمد رضا ظفرقندي، مدير منظمة النظام الطبي الإيرانية، إلى تدني الوفيات في البلدان التي أجرت عمليات التطعيم الواسعة والمنظمة، متسائلا هل أن الذين طالبوا بمنع وتقييد استيراد اللقاحات لإيران من الخارج، مستعدون الآن للرد والدفاع عن قرارتهم تلك؟.