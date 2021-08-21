اليابان تعتزم تقديم قرض بـ297 مليون دولار للعراق

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعتزم اليابان تقديم قرض للحكومة العراقية بنحو 297 مليون دولار، من أجل التنمية الاقتصادية وتحديث قطاعي الصناعة والنفط.

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، خلال زيارة غير معلنة للعراق، عزم طوكيو على منح الجانب العراقي قرضا بقيمة 32.7 مليار ين، أي نحو 297 مليون دولار.

كما ذكرت وزارة الخارجية اليابانية، قام موتيجي يوم السبت بأول زيارة لوزير الخارجية لبغداد منذ 15 عاما “لتبادل وجهات النظر حول السلام والاستقرار” في هذا البلد.

والتقى موتيجي خلال الزيارة بالرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين. وناقشا قضايا الاستقرار والسلام في المنطقة، والمتعلقة بالدرجة الأولى بالوضع في أفغانستان وإيران.

وخلال اجتماعات القيادة العليا للعراق، نقل الوزير موتيجي له نية الجانب الياباني تقديم قرض قيمته 32.7 مليار ين (حوالي 297 مليون دولار) للتنمية الاقتصادية في العراق، وهي لتحديث قطاعي الصناعة والنفط، بحسب ما نقلت وكالة “كيودو”.

هذا ويزور موتيجي دول الشرق الأوسط. وغادر صباح السبت من تركيا وكان من المفترض أن يتوجه مباشرة إلى إيران، لكنه هبط أولا في بغداد، وسافر إلى إيران بعد الظهر.