مصير “رضيع مطار كابل”.. الذي هزت صورته العالم

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2021 6:05 مساءً

من بين الصور المؤلمة التي تم رصدها خلال عمليات هروب المواطنين الأفغان عبر مطار كابل عقب سيطرة حركة طالبان، هي صورة طفل رضيع أثارت جدلا واسعا في العالم خاصة الولايات المتحدة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، “جون كيربي”، عن تفاصيل قصة “رضيع مطار كابل”، الذي هزت صورته العالم.

وكان الجيش الأميركي قد نشر أمس الجمعة، مجموعة من الصور لجنوده وهم يعتنون بأطفال رضع وأطفال أفغان في مطار كابل، حيث تجري عمليات الإجلاء، وسط فوضى عارمة، أثارت انتقادات حادة في الولايات المتحدة.

كما أظهر مقطع فيديو، طفلا أفغانيا يدفعه مدنيون فوق أسلاك شائكة، باتجاه جنود أميركيين يقومون بالتقاطه، وهم يقفون على الجدار المحيط بمطار العاصمة.

في هذا الفيديو الذي لقي تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر عسكري يلتقط الرضيع من ذراعه ويرفعه لتمريره فوق أسلاك شائكة، قبل أن يقوم جندي آخر يقف وراءه بإنزاله على الجانب الآخر، ما أثار انتقادات حادة واستياء لدى المواطنين في الولايات المتحدة حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وفي معرض رده على سؤال عن الشريط المصور، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون “جون كيربي” إنها كانت “مبادرة تعاطف”.

وأضاف “كيربي” في مؤتمر صحفي أن “أحد والدي الطفل طلب من مشاة البحرية (المارينز) رعايته لأنه كان مريضا”.

وتابع أن “أحد جنود مشاة البحرية الذي ترونه وهو يمد ذراعه فوق الجدار، قام بنقل الطفل إلى مستشفى نروجي موجود في المطار”، مؤكدا أنهم “عالجوا الطفل وأعادوه إلى والديه”.

في السياق، قال المتحدث الأمريكي “نتحمل بالتأكيد مسؤولية إعادة الطفل إلى والديه. لا أعرف من هو والده، وما إذا كان قد تقدم بطلب للحصول على تأشيرة هجرة خاصة”.