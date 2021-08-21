رئيس الوزراء العراقي يدعو اليابان للمشاركة في قمة بغداد

محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اليابان للمشاركة بصفة مراقب في أعمال قمة بغداد للتعاون المنتظر عقدها نهاية الشهر الجاري، خلال استقباله اليوم وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي بحسب بيان للحكومة العراقية.



ودعا إلى الاستفادة من التجربة اليابانية من منظور عراقي، والسعي للاستفادة منها، وأوضح أن الساحة العراقية باتت مفتوحة أمام الاستثمارات اليابانية في مختلف المجالات، ولاسيما مجالات الطاقة والنفط والكهرباء والطاقات البديلة والمتجددة.

وأعرب الكاظمي عن تقديره للدور الذي تضطلع به اليابان إزاء القضايا الإقليمية، والمشاريع التي تموّلها اليابان، في المناطق التي تحررت من عصابات تنظيم داعش الإرهابية عبر طريق ترسيخ الأمن، والتنمية المستدامة فيها.

ومن ناحيته أشاد موتيجي بالمبادرات العراقية التي تلقى صدى إيجابياً على المستوى الإقليمي والدولي، وعدّها ركيزة من ركائز ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهود التهدئة فيها.

وأعرب عن دعم اليابان للبرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي المتمثل ببرامج الورقة البيضاء، وجدّد استعداد اليابان لدعم تطبيقها، عبر مجموعة التواصل الاقتصادي التي تشكلت في أواخر عام 2020.

وأكد أن اليابان ماضية في تقديم المساعدات وبرامج التعاون مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة جائحة كورونا.

وبحسب البيان فإن الجانبين بحثا سبل توثيق التعاون الثنائي وتكثيف التبادل الاقتصادي والتنسيق المشترك بين البلدين.