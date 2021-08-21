في أسبوع.. أمريكا تسجل مليون إصابة بكورونا

محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

تجاوزت الإصابات الأسبوعية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة المليون حالة إصابة.



يأتي ذلك للمرة الأولى على ما يبدو منذ زيادة الحالات في الشتاء الماضي، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتستعد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للموافقة الكاملة على لقاح شركة فايزر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل حيث تحاول إدارة الرئيس جو بايدن جذب المزيد من الأمريكيين للحصول على اللقاح.

وفي الوقت نفسه، وسعت ولاية فيكتوريا الأسترالية الإغلاق خارج مدينة ملبورن واتخذت تدابير لحماية الأطفال. كما بدأت سريلانكا أيضا في فرض إغلاق آخر، وهو الأول منذ حزيران/ يونيو.