الدفاع الأمريكية: الولايات المتحدة دفعت بالمزيد من الجنود إلى مطار كابول

محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم "السبت"، إن الولايات المتحدة دفعت بالمزيد من الجنود إلى مطار العاصمة الأفغانية كابل، من أجل تأمينه، فيما تتواصل عمليات إجلاء آلاف الأشخاص إلى خارج البلاد.



وأوضح مسؤولان أمريكيان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، أن العمل جار على إخراج الرعايا الأمريكيين والمتعاونين الأفغان إلى مناطق آمنة.

وأشار إلى أن 9 طائرات أمريكية أجلت أكثر من 3 آلاف شخص إلى خارج أفغانستان، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، موضحا أنه تم إجلاء 2500 مواطن أمريكي، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وبالمجمل، قال البنتاغون إنه تم نقل 17 ألف شخص منذ بدء عمليات الإجلاء من مطار كابل.

كما أوضح أن 5 جندي أمريكي موجودون في أفغانستان، خلال الوقت الحالي، موضحاً أنه "يجب تأمين المطار وضمان سلامته، من أجل إجلاء الناس".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت عمليات الإجلاء من مطار كابل قبل أسبوع، لكنه أقر بالصعوبة التي تشوب العملية.