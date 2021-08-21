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دولة الإمارات تقدم 60.942 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدم 60.942 جرعة من لقاح خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 60,942 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 17,683,483 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 178.79 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد-19 " وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد-19 ".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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