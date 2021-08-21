طالبان تمنع الموظفين الرسميين في كابول من معاودة العمل

21 أغسطس , 2021
منع مسلحو طالبان الموظفين الرسميين في كابول من العودة إلى مكاتبهم الحكومية السبت، في يوم العمل الأول من الأسبوع.
وقال حمدالله وهو موظف حكومي «ذهبت إلى المكتب هذا الصباح، لكنّ مسلحين من طالبان كانوا عند البوابة قالوا لنا إنهم لم يتلقوا أي أوامر بإعادة فتح مكاتب حكومية».
وأضاف «قالوا لنا أن نشاهد التلفزيون أو نستمع إلى الراديو لمعرفة موعد استئناف العمل».
وكانت غالبية الطرق في العاصمة مهجورة إلى حد كبير باستثناء نقاط التفتيش التابعة لطالبان ومرور دوريات للمسلحين. كذلك، كانت الطرق المؤدية الى وزارة الخارجية في وسط كابول مغلقة.
وذكر موظف لفرانس برس أنهم «لا يسمحون لأي شخص بدخول مبنى الوزارة. حتى أن أحدهم قال لي أن أنتظر حتى يعيَّن وزير ومديرون جدد».
وأغلقت أيضا سوق العملات الأجنبية في انتظار تعليمات من المصرف المركزي، وفق متداولين.
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