17 قتيلا بهجوم مسلح على مسجد فـي مالي

نيامى ـ د ب ا: لقي 17 شخصا على الأقل حتفهم فى هجوم للمسلحين فى منطقة تيلابيرى بالنيجر، بالقرب من الحدود مع مالى، وفق ما ذكره حاكم بمالي أمس. وقال الحاكم إبراهيم تيجانى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن رجالا مدججين بالسلاح على متن دراجات بخارية استهدفوا المدنيين فى مسجد فى منطقة أنزارو بإحدى القرى بشمال غرب العاصمة نيامى. ولم تتكشف على الفور دوافع الهجوم، الذى يأتى بعد أيام فقط من مقتل 37 شخصا، من بينهم 14 طفلا، فى قرية دارى دى، فى منطقة تيلابيرى أيضا، فى هجوم مماثل.

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