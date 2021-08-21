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أحداث الطارمية وارتفاع الأسعار في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = بعد حادثة الطارمية.. رئيس الجمهورية يحذر من الاستخفاف بخطورة الارهاب،، ودعوات لحملة عسكرية واسعة لتطهير القضاء.
= واشنطن تبحث عن وزير مالية داعش سامي الجبوري،، وترصد مكافأة خمسة ملايين دولار لمن يبلغ عن مكانه.

= الكاظمي يشيد بدور اليابان في تمويل مشاريع التنمية،، ويدعوها لحضور مؤتمر بغداد بصفة مراقب.

= ارتفاع حاد بالأسعار يرهق ذوي الدخل المحدود.. وانتقادات تطال الحكومة لتجاهلها متابعة السوق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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