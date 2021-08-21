انت الان تتابع خبر أحداث الطارمية وارتفاع الأسعار في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بعد حادثة الطارمية.. رئيس الجمهورية يحذر من الاستخفاف بخطورة الارهاب،، ودعوات لحملة عسكرية واسعة لتطهير القضاء.
= واشنطن تبحث عن وزير مالية داعش سامي الجبوري،، وترصد مكافأة خمسة ملايين دولار لمن يبلغ عن مكانه.
= ارتفاع حاد بالأسعار يرهق ذوي الدخل المحدود.. وانتقادات تطال الحكومة لتجاهلها متابعة السوق.
= الكاظمي يشيد بدور اليابان في تمويل مشاريع التنمية،، ويدعوها لحضور مؤتمر بغداد بصفة مراقب.
= ارتفاع حاد بالأسعار يرهق ذوي الدخل المحدود.. وانتقادات تطال الحكومة لتجاهلها متابعة السوق.