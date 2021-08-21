منتخبنا الوطني يتغلب على فريق أغري سبور التركي بستة أهداف

تغلب منتخبنا الوطني بكرة القدم، السبت، على فريق أغري سبور التركي بستة أهداف نظيفة.

وسجل أهداف منتخبنا في المباراة الودية التجريبية ضمن معسكره المقام في تركيا، مهند علي هدفين وابراهيم بايش وضرغام اسماعيل وسجاد جاسم هدف لكل منهم فضلا عن هدف عكسي.

وكان منتخبنا الوطني اختتم قبل أيام معسكره التدريبي في اسبانيا قبل أن ينتقل الى تركيا ويقيم معسكر آخر استعداداً للتصفيات النهاية المؤهلة لكأس العالم.