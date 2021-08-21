حي وسيعود لكابول.. طالبان تنفي مقتل أو اغتيال زعيمها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى مسؤول في حركة طالبان الأفغانية، التقارير الإعلامية التي تحدثت حول مقتل أو اغتيال زعيم الحركة الملا هبة الله آخوند زاده، مضيفا أن "زعيم حركة طالبان على قيد الحياة وسيعود إلى كابول".

وقال مولوي أحمد الله وثيق، نائب رئيس اللجنة الثقافية في حركة طالبان الأفغانية، لوكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن "زعيم الحركة الملا هبة الله آخوند زاده مشغول بعملة ولا يسافر إلى أماكن مختلفة لأسباب أمنية".

وأضاف أحمد الله وثيق إن "الملا هبة الله آخوند زاده يخطط للسفر إلى العاصمة كابول في الوقت المناسب في المستقبل".

واعتبر القيادي في حركة طالبان ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن مقتل أو اغتيال قائد الحركة بأنها "مزاعم لا أساس لها من الصحة".

وأفادت بعض وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة بمقتل زعيم طالبان الملا هبة الله آخوند زاده، مشيرة إلى أنه "هبة الله قتل في غارة جوية قبل عامين".

وكانت صحيفة "الصباح الثامنة" الأفغانية نشرت تقريراً في أواخر فبراير/شباط الماضي، كشفت فيه عن مقتل زعيم طالبان الملا هبة الله آخوند زاده، جراء انفجار استهدفه في مدينة "كويتا" الباكستانية.

وأشارت الصحيفة الأفغانية إلى أنه إلى جانب زعيم الحركة، لقي مسؤول الاستخبارات في الحركة مطيع الله، وحافظ عبد المجيد المسؤول المالي مصرعهما في الانفجار.