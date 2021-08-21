القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الرئاسة اللبنانية الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب من مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم المحروقات.

وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يجب التأكيد على الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية التنسيق لمنع تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها.



وأضافت اتفقنا على إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش لجميع موظفي الإدارة العامة.

ومن جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، إنه تم الاتفاق على تولي القوى الأمنية مسؤولية متابعة كميات المحروقات لمنع التخزين والاحتكار والتهريب.

وأضاف، اعتمادنا رقم 8,000 ليرة لتسعير المحروقات لدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء وفارق الخسارة تتحمله البلاد.

الاجتماع جاء على خلفية قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات، فيما حذر الرئيس عون من تداعيات القرار الاجتماعية والاقتصادية واصفًا إياها بالـ "خطيرة".

وفي اجتماعٍ سابق خلال أغسطس/آب الجاري، طالب الرئيس اللبناني حاكم مصرف لبنان، بالتنسيق في أي قرار يتخذه مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.

وطلب عون من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، ضبط الكميات الموزعة من المحروقات، وكذلك الكميات المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.